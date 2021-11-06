Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Abd'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

8 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru sıkıştırıldığını ve panik yaşandığını belirtti. Çıkan izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda insanın ise yaralandığı açıklandı.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.

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