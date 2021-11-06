Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Haberler
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Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Son dakika! Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzik festivalinin açılış gecesinde sahne alan Travis Scott konserinde izdiham çıktı. Amerikan medyası, olayda en az sekiz kişinin öldüğünü belirtti. İzdiham nedeniyle çok sayıda kişi de yaralandı.

Abd'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.

Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

8 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru sıkıştırıldığını ve panik yaşandığını belirtti. Çıkan izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda insanın ise yaralandığı açıklandı.

Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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