ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı izlemek için Irak'taki Amerikan askerlerini ülkede tutmak istediğini söyledi. Trump ayrıca Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi.

ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump CBS'e verdiği röportajda, Venezuela'ya asker göndermenin bir 'seçenek' olduğunu belirtti.

Trump, ayrıca Irak'taki Amerikan askerlerinin 'İran'ı izlemek için' gerekli olduğunu söyleyerek buradaki askerlerin geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına da değinen Donald Trump, bu ülkedeki asker sayısını azaltmak ve sadece istihbaratı bırakmak istediğini söyledi.

MADURO: DUR, DONALD TRUMP

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmesi halinde ona "Dur, dur Donald Trump. Elinizi kana bulayacak hatalar yapıyorsun." diyeceğini söyledi.

Maduro, İspanya'nın La Sexta televizyonuna verdiği demeçte ülkesindeki durumu değerlendirdi.

"Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" şeklindeki bir soruya Maduro, "Dur, dur Donald Trump. Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği, darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek. Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler ABD'nin arka bahçesi olamaz." cevabını verdi.