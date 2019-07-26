ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.

"AYRICALIKLI YAKLAŞILMASI DOĞRU DEĞİL"

Trump, ayrıca aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmasının da yanlış olduğunu söyledi. Trump, "Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir, ayrıcalıklı yaklaşılması adil değildir" dedi.

"YAŞANAN DURUM OLDUKÇA ZOR"

Türkiye'nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek, "Türkiye'yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.