Son Dakika! Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz
Son dakika! ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi ama daha fazla alamaz çünkü Rusya'dan savunma sistemi aldılar." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye 100'den fazla savaş uçağı sipariş etti, ancak Rusya'dan S-400 aldığı için daha fazla satın alamayacak" dedi ve "Türkiye konusu çok karmaşık, onlarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
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