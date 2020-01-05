Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi

05.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:51

İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oyladı. Oylama sonucunda ABD birliklerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu, ABD birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden bir önergeyi oylamak için olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında Irak Meclisi, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için hükümete yetki verdi. Beyaz Saray'ın bu karara nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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