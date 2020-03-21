Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: 81 ilin valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu asker uğurlama törenlerine geçici bir süre izin verilmemesini istedi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken yurdun dört bir yanından gelen asker uğurlama törenleri tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge göndererek asker uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklanmasını talep etti.

Yurdun birçok noktasından gelen asker uğurlama törenlerinde, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiğinin görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde bir uyarıda bulunmuş ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini hatırlatmıştı.

"GEÇİCİ SÜREYLE İZİN VERİLMEMELİ"

Twitter'dan yapılan uyarının ardından resmi olarak harekete geçen Bakanlık, 81 ilin valiliğine toplu bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda Kovid-19 salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb. toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

"BU DURUM SALGIN RİSKİNİ ARTIRIR"

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi. Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.