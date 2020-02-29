Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, saat 15.29'da meydana geldi. 24 Ocak'ta gerçekleşen ve 41 vatandaşımızın can verdiği deprem de yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelmişti.

29.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:39
Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü 'ın ilçesi olan bir meydana geldi. Depremin şiddeti 4.6 olarak ölçüldü. Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Malatya'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, deprem yerin 3.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, 4.6 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

24 OCAK'TA 41 CAN KAYBI

24 Ocak'ta yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin sonucunda Elazığ ve Malatya'da toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.


Haber Videosu

: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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