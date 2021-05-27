Son dakika 3. sayfa: Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı Köyünde ikamet eden tansiyon hastası olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Bekir Coşkun, 2 katlı evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşen Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Coşkun'un cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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