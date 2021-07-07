Son dakika 3. sayfa: Kuyuya düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Bir son dakika haberine göre Ankara'da kuyuya düşen 60 yaşlarındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara'da kuyuya düşen 60 yaşlarındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mamak'ta 60 yaşlarındaki bir kadın kuyuya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren çalışmaların ardından yaşlı kadın kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı