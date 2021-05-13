İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi
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İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen bir çift, İsrail Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi. Bu eylemi canı yanan Müslüman kardeşler için yaktıklarını, gerekirse şehit olmaya da razı olduklarını söyleyen çift, aracın alev alev yandığı o anları sosyal medyada paylaştı.

İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde Beşiktaş Levent'teki İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Karı-koca olduğu öğrenilen çiftler, araçlarını ateşe verdikten sonra alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile kaydetti.

PROTESTOCU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken polis ekipleri araçlarını ateşe veren çifti gözaltına aldı. Yangın sonrası büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

''CANI YANAN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ''

Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu kamerası ile kaydeden çift, "İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz.

''GEREKİRSE ŞEHİT OLMAYA RAZIYIZ''

Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var babalar var. Yazık bu evlatlara, yazık bu Müslüman kardeşlerimize" sözlerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından Levent Polis merkezinde ifadeleri alınan çiftler serbest bırakıldı.

İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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