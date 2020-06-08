Son dakika 3. sayfa: Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırıkkale'de bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan bir çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybedip aracıyla takla attı.

Son dakika 3. sayfa: Bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobiliyle takla attı: 3 yaralı
08.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:58

Kırıkkale'de bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan bir çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybedip aracıyla takla attı. Kazada 9 yaşındaki çocuk ölümden dönerken, yan devrilen otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YDN 59 plakalı otomobil sürücüsü D.A., bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen 9 yaşındaki Y.T.'ye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atarak yan devrildi.

Kazada sürücü D.A. (48) ile yolcu olarak bulunan Ç.I. (52) ve bisiklet sürücüsü Y.T. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin yapıldığı yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i çocuk, 3 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri de kaza nedeniyle camların saçıldığı yolda başka bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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