19. GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÜRUĞ HAYATINI KAYBETTİ (1)
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19. GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÜRUĞ HAYATINI KAYBETTİ (1)

19. GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÜRUĞ HAYATINI KAYBETTİ (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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