Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
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Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:44
Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan Y.Ü.'nün (13) yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan Y.Ü.'nün (13) yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.


- Gaziantep
Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
Son dakika! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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