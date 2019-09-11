Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi

11.09.2019 00:37

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı parti hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu açıkladı. Bu aknet sonucu ise CHP MYK'da anketler konuşuldu ve anket sunumu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin MYK toplantısında, "Sistem 50 artı 1, bunun için ittifak siyasetine ve herkesi kucaklamaya devam edeceğiz" dediği belirtildi.

CHP'nin Ağustos ayında yapılan ankette oyunun yüzde 31-32 olduğu belirtildi. Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin Eylül ayında yaptığı anketten bahsedildi ve AK Parti'nin oyunun, CHP'nin altında olduğu kaydedildi.

"DİLİMİZE DİKKAT EDECEĞİZ"

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "Elbette bu yükseliş iyi. Daha iyi olacak. Sistem 50 artı 1, bunun için ittifak siyasetine ve herkesi kucaklamaya devam, dilimize dikkat edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı'nın, AK Parti'den gelen açıklamalara dikkat çekerek, "Başkanlarımız işine bakacak, bunlar bizi tahrik etmeye çalışıyorlar" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

MYK'da AK Parti içinde "ciddi bir çalkantı, tartışma olduğu" konuşuldu.

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun ise "Biz kendi işimize bakacağız, diğer partilerdeki gelişmeler onların meselesi, biz oyumuzu yükseltmeye bakacağız, ancak ittifak siyasetine devam edeceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.