Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? Somer Sivrioğlu kimdir?

Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir evli olduğu eşiyle ayrılan Somer Sivrioğlu hakkında Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, sevgilisi kaç yaşında? Somer Sivrioğlu kimdir?

Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magazin gündemine düşen fotoğrafların ardından araştırılan konular arasında yer alan haber hakkında Somer Sivrioğlu da açıklama yaptı. Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, sevgilisi kaç yaşında? Somer Sivrioğlu kimdir?

SOMER SİVRİOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun adı yaklaşık iki yıl önce çıkan haberlerin ardından 18 yıllık eşi ile yollarının ayrıldığını belirtmişti. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz gün editör olduğu belirtilen Pınar adlı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Somer Sivrioğlu, çıkan haberlerin ardından yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik." diye konuştu.

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik."Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi" diye ekledi.

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisinin kim olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi, 1995 yılında akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açtı.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu, 2 çocuk dünyaya geldi. Çift 18 yıl sonra boşandı.

Somer Sivrioğlu, şu anda MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.