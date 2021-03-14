Soma Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart'ı pasta keserek kutladı
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Soma Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart'ı pasta keserek kutladı

14.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:20
Soma Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart'ı pasta keserek kutladı

Soma Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı pasta keserek kutladı.

Soma Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı pasta keserek kutladı.

Kaymakam Fatih Akkaya, üzerinde steteskop, Kaymakamlığın amblemi ve üzerinde "Tıp Bayramınız kutlu olsun Corona Savaşçıları" yazılı bir pasta hazırlattı.

Akkaya, yayınladığı kutlama mesajında da, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımız,14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarımızı da rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Ali Osman Çağlayan meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, nazik davranışı için Kaymakam Akkaya'ya teşekkür etti. Pasta, sağlık çalışanlarınca kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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