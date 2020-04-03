Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı
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Mehmet Akif Ersoy, Abidin Dino, Manisa, Soma, Kültür Sanat

Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı

Manisa'nın Soma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri sanat dersleri kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini evlerinde canlandırdı.

03.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:04
Soma'da öğrenciler dünya ressamlarının eserlerini canlandırdı

Manisa'nın Soma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri sanat dersleri kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini evlerinde canlandırdı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D sınıfı öğrencileri, evlerinde devam ettikleri uzaktan eğitim kapsamında sanat etkinlikleri de düzenliyor.

Öğrenciler, Abidin Dino, Osman Hamdi Bey, Frida Kahlo, Van Gogh gibi ressamların dünyaca ünlü eserlerini, canlandırdı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde çocuklarımızı ve velilerimizi kaygılarından, endişelerinden biraz uzaklaştırmak için Soma Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D Sınıfı öğrencilerimiz ile uzaktan eğitim sanat etkinlikleri kapsamında Türk ve dünya ressamlarının eserlerinden seçip evlerimizde canlandırdık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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