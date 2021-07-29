Soma'da orman yangını (1)
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Soma'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.  

Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden de takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

 


Soma'da orman yangını (1)
Soma'da orman yangını (1)
Soma'da orman yangını (1)
Soma'da orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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