Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?
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Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?

23.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:39

2021 yılında yayınlanması beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosu göze çarpmakta. Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?

Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çeşme ve Alaçatı da çok özel mekanlarda çekilen dizinin fragmandaki mekanları kullanıldı. Yayınlanan fragmanda Urla ve çevre bölgelerde de çekimlerin yapıldığı görülmektedir.

SON YAZ OYUNCULARI

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Şebnem Dönmez

Sarp İkiler

Arif Pişkin

Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?
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