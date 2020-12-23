Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?
2021 yılında yayınlanması beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosu göze çarpmakta. Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor?
Sol Yaz dizisi oyuncuları! Son Yaz 1. bölüm 2. fragmanı izle! Sol Yaz konusu nedir? Son Yaz nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.
SON YAZ DİZİSİ KONUSU
İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.
SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çeşme ve Alaçatı da çok özel mekanlarda çekilen dizinin fragmandaki mekanları kullanıldı. Yayınlanan fragmanda Urla ve çevre bölgelerde de çekimlerin yapıldığı görülmektedir.
SON YAZ OYUNCULARI
Alperen Duymaz - Akgün
Ali Atay - Selim Kara
Funda Eryiğit
Hafsanur Sancaktutan
Emre Karayel
Şebnem Dönmez
Sarp İkiler
Arif Pişkin