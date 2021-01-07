Sol Yanım yeni bölüm bu akşam var mı? Sol Yanım 6. bölüm izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı!

Star TV'de yayınlandığı ilk günden beri ilgi çeken Sol Yanım dizisi bugün var mı, yok mu izleyicileri merak ediyor! Fragmanı heyecan dolu olan Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? Sol Yanım 6. bölüm izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

Star Tv'nin yayınlandığı ilk günden beri merakla beklenen ve izlenen dizisi "Sol Yanım" bu hafta 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Baş rollerini Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey gibi oyunların paylaştığı Sol Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sol Yanım 6. yeni bölüm 7 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak. Sol Yanım yeni bölüm her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe de saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak'ın başına bela açan Barbar, Selim'e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan'ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena'nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra'nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra'nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi'nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi'nde de işler karışır. Asena, İhsan'ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!