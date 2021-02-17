Sol Yanım neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, ne zaman final yapacak? Sol Yanım 17 Şubat 12. bölümü final bölümü mü?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Sol Yanım final mi yapacak merak ediliyor. Vatandaşlar Sol Yanım bitiyor mu, neden final yapıyor, devam edecek mi gibi soruları cevaplarını merak etti. Peki, Sol Yanım final mi olacak, neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, neden bitti? Sol Yanım bitiyor mu? Cevaplar haberimizde.

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, 12. bölümle final yapacak. Peki Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Dizi final bölümü ne zaman olacak? Sol Yanım bitecek mi? Devam edecek mi?

SOL YANIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, bugün yayınlanan 12. bölümüyle final yapacak.

SOL YANIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

BKM tarafından güçlü kadro ile Star TV için çekilen yapım, ekranlara erken veda edecek. Başrollerinde Tolga Mendi, Özge Yağız, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting hedeflerini karşılayamayarak 12. bölümde final yapacak.

SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ BÖLÜM?

Sol Yanım dizisinin bugün yayınlanacak olan 12. bölümü final bölümü olacaktır.

SOL YANIM KONUSU NE?

Genç ve güçlü bir kadroya sahip olan Sol Yanım, birbirine iki aşık Serra ve Selim'in etrafında gelişen olaylar silsilesini konu alıyor. Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkan dizide, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer alıyor.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep