Sol Yanım canlı izle! Star TV Sol Yanım 12. yeni bölüm canlı izle! Sol Yanım yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Sol Yanım bugün Star TV'de başlıyor. Peki Sol Yanım canlı izleme linki var mı? Sol Yanım yeni bölüm canlı izle! Sol Yanım yeni bölümde hangi olaylar olacak? Sol Yanım 12. yeni bölüm izle!

Sol Yanım 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Sol Yanım 11. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Sol Yanım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 11. bölüm full izle

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SOL YANIM 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım dizisi bugün 12. bölümü ile ekranlara geliyor. 12. bölüm Sol Yanım dizisinin final bölümü olacaktır. Haliyle dizinin 13. bölüm fragmanı bulunmamaktadır.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim'in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena'nın hamileliği tehlikede mi? İhsan'ı ihbar eden kişi kim? Burak'ın götürdüğü kulüpte Selim'i Biricik'le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik'in Selim'e koşulsuz sevgisi, Serra'yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim'e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar. Burak'ın sürekli Serra'nın çevresinde olması Selim'i çılgına çevirir ve Burak'ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra'nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi'nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan'ı karakola götürür.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep