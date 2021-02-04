Sol Yanım bitti mi, bu akşam neden yok, günü mü değişti? Sol Yanım dizisi final mi yaptı, günü mü değişti, ne zaman?

Sol Yanım bugün ekranlara gelmedi. Peki, Sol Yanım dizisinin günü mü değişti, ne zaman? Sol Yanım hangi gün yayınlanıyor? Sol Yanım Perşembe mi Çarşamba mı yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Sol Yanım dizisi Star TV'de normalde Perşembe günleri ekranlara geliyordu. Star TV'nin yeni yayın akışına göre Sol Yanım, Çarşamba gününde yer alıyor. İzleyicilerin merak ettiği Sol Yanım dizisi neden yok, final mi yapıyor? Sol Yanım dizisi gün mü değiştirdi? Sol Yanım neden gün değiştirdi? Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? sorularının cevapları burada!

SOL YANIM BİTTİ Mİ, YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sol Yanım dizisi normalde Perşembe günleri Star TV'de saat 20:00 'de başlıyordu. Fakat dizinin yayın günü değişti ve Sol Yanım dizisi Çarşamba gününe alındı. Dizi devam etmektedir. Her Çarşamba günü saat 20:00 'de Star TV'den izleyebilirsiniz.

SOL YANIM KONUSU NE?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep