Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Haberler

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Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Didim ve Söke ilçelerinde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetimler yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Didim ve Söke ilçelerinde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetimler yapıldı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı marketleri denetledi.

Raf ve etiket kontrollerinin yanında, zincir marketlerin depolarında bulunan ürünlerin sayımı kontrol edildi, fiyat etiketleri karşılaştırıldı.

Didim ilçesinde de polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Söke ve Didim'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Söke ve Didim'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Söke ve Didim'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

AA / Musa Ölmez - Güncel

Hisarcık, Zabıta, Didim, Söke, Güncel, Haberler

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