Söke'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Koşar'ın kullandığı 09 FB 973 plakalı kamyonet ile Durmuş Yanık'ın kullandığı 09 ADD 760 plakalı otomobil Yenicami Mahallesi Bağarası kavşağında çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Durmuş Yanık yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez