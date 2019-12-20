Söke'de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

20.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:50

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet etme olayı ile ilgili yapılan istihbari çalışma ve takip sonucu Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkiinde K.A., O.A., S.A., M.A., B.A, R.Ö. ve T.K. isimli şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları alanda kazma, kürek, hilti, dizüstü bilgisayar ve maden tespit cihazı birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA