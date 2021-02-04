Sokakların karıştığı Rusya'da gözaltına alınan kadınların ifadesi kan dondurdu: Şeffaf camlar ardında soyunmaya zorlandık

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması üzerine birçok destekçisi sokağa döküldü. Günlerdir olayların durulmadığı ülkede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kadın göstericiler sorguda şeffaf camlı odalarda soyunmaya zorlandıklarını ve cinsel olarak küçük düşürüldüklerini iddia etti.

Almanya'daki tedavisinin ardından 17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin Navalny'nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi'ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti 3 buçuk yıl hapis cezası alan ve 10 aylık ev hapsinden sonra cezası ertelenen Navalny'nin kalan süre olan 2 yıl 8 aylık hapis cezasını tamamlamasına karar verdi.

DESTEKÇİLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Duruşmanın ardından cezaevine gönderilen Navalny'nin destekçileri sokağa çıkarak kararı protesto etti. Moskova sokaklarında bir araya gelerek Navalny'ye verilen hapis cezasını protesto eden kitlelere polis tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde Moskova'da başlayan gerginlik gece saatlerinde de devam etti.

SOYUNMAYA ZORLANDILAR

Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise dünyada büyük ses getirdi. Kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia eti.

ÇIPLAK MEKİK ÇEKTİRMİŞLER

Kremlin karşıtı eylemcilerin bir kısmı, polis memurlarının onları iç çamaşırlarını göstermeye, çıplak mekik çekmeye ve şeffaf camlı odalarda soyunmaya zorladığını söylüyor.

TEHDİT ETMİŞLER

Kadın protestocular ayrıca polis memurlarının kimlik kartlarını çıkardığını ve emirleri reddetmeleri halinde kadınları itaatsizlik suçlamasıyla tehdit ettiklerini iddia ediyorlar.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Navalny'nin Salı günü en az iki buçuk yıl hapse atılmasının ardından, Moskova sokaklarında meydana gelen çatışmalar sırasında bin 400'den fazla protestocunun tutuklandığı ortaya çıktı.

PUTİN'İ SUÇLADI

Mahkeme salonunda ateşli bir konuşma yapan Navalny, Vladimir Putin'i, kendisini eleştirenleri sindirmeye çalışmakla suçlamış ve mahkemenin "milyonları korkutmak için bir kişiyi parmaklıklar arkasına koyduğunu" söylemişti. 2014 yılında ertelenen zimmete para geçirme mahkumiyeti, hapis cezasına dönen Navalny, yaklaşık iki yıl sekiz ay hapis yatacak.