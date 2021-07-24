Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı

Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajında Almanya'da doktor olduğunu ifade eden bir kadının, kendisini gazi olarak tanıtan ve "Vücudumda 11 tane mermi var" diyen bir adama söylediği sözler büyük tepki topladı.

Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajında Almanya'da doktor olduğunu ifade eden bir kadın, kendisini gazi olarak tanıtan kişiyle tartışmaya başladı. Vücudunda 11 tane mermi olduğunu ifade eden adama kadının verdiği cevaplar, sosyal medyadaki kullanıcıları çileden çıkardı.

"YÜREYEBİLİYORSAN ÇALIŞABİLİRSİN"

46 yaşında emekli olduğunu öğrendiği adama "Daha ne konuşuyorsun, git çalış" diyen kadın, karşısındaki kişinin gazi olduğunu öğrenince "Olsun, her yerin duruyor, çalış" diye cevap verdi. Bunun üzerine "Benim üzerimde 11 tane mermi yarası var" diyen adam, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşarak "Yürüyebiliyorsan çalışabilirsin. Ayaktasın" ve "Akşam balık rakı yaparsan tabii yetmez paran" ifadelerine maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve gündem olan videoyu izleyen kullanıcılar, tepkilerini dile getirdiler.