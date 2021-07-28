Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca (22) başından vurularak hayatını kaybetti, Halil Doğan (22) ise karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca (22) başından vurularak hayatını kaybetti, Halil Doğan (22) ise karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sırlarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Tost yaptırıp, evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca ve arkadaşı Halil Doğan, yemeklerini yiyemeden yanlarına yanaşan ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Şüphelilerin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti. Saldırının ardından araçla ara sokaklara kaçan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Atmaca, ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İki arkadaşın yemek için yanlarına aldığı tostun ise daha bir ısırık bile alınamadan, markete ait dondurma dolabının üzerinde durduğu görüldü. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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