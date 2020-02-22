Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

22.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:17

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.



Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Keçeciler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa D. ile Hüsnü Balmumcu karşılaştı. Mustafa D. yanındaki tabanca ile Hüsnü Balmumcu'yu bacağından vurarak ağır yaraladı. Olay yerine intikal eden polisler Mustafa D. ve yanında bulunan genç bir kadını gözaltına alırken, Hüsnü Balmumcu kanlar içinde yerde kaldı. Uzun süre ambulans bekleyen Balmumcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Balmumcu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA