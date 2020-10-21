Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi
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Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi

21.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:03

Kendisine platonik aşık olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında katledilen Hazal Tektaş'ın, Mehmet Ali Atış tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Tektaş'ın yakın arkadaşı, Hazal'ın ölümünden bir süre önce katil zanlısı tarafından bir yerde silah zoruyla alıkonulduğunu ifade edip arkadaşıyla mesajlaşmalarını gösterdi.

İstanbul Esenler Otogar Bağlantı yolunda geçtiğimiz gece saatlerinde Mehmet A, yanında getirdiği silahla Hazal Tektaş'ı vurmuş, daha sonra da intihar etmişti. Tektaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 19 yaşında cinayete kurban giden Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı, genç kadının ölümünün ardından konuştu. Beste T. arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı. Beste T. arkadaşının ölümü sonrası aralarında geçen mesajlaşma geçmişini paylaştı.

"SİLAHLA GELİP GÖTÜRDÜ, BENİ BİR YERE KİLİTLEDİ"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkarken 19 yaşındaki Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi.

"YA BENİ ÖLDÜR YA DA BENİM OL"

Beste T. arkadaşının cinayete kurban gitmesiyle ilgili olarak, "O katil en son Hazal'a 'ya beni öldür ya da benim ol' demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana ancak ailesi için de korkuyordu. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı" dedi.

Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi

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Haber Yorumları (1)
ADEMTÜRK: Budur iste bizim Mem leketimiz Hükümete sagolsun Isinizi b eterden b eter ediyorsunuz
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