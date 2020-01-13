Kan donduran görüntü! Sokak ortasında kadını sopayla öldüresiye dövdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi.
Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın" diye bağırdı.
ALDIĞI DARBELERLE YERE DÜŞTÜ
Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü.
"BİR DAHA BU KAPIYA GELME"
Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine çılgına dönen şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.
DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.
Haber Videosu: Kan donduran görüntü! Sokak ortasında kadını sopayla öldüresiye dövdü
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Bu gidişat nereye böyle? Elinde sopayla kadina vurmak yakisirmi? Hemide sokak ortasinda. Cok yazik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KISASDA HAYAT VARDIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şiddet ve darp suçlarında kol kırma cezası vermek lazım yoksa hapis bunlara ödül oluyor. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yook yoook kıyamet yaklaşıyooor :cCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ooo telefona kaydeden vatandaş gidip kadına yardım etcene cameraya alıyo bizim toplumumuz kadının dayak yemresini izlemekten zevk alıyor ne deyim allah islah etsin yaşadımız toplum bilinçsizCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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DÖVER TABİ CEZASI VAR MI YOK DENETİMLİ SERBESTLİK GASP MEŞRULAŞTI YARALAMA MEŞRULAŞTI İŞKENCE MEŞRULAŞTI.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bakan soylu işini yap siyaset yapacağınaCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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adama degil de izleyenlere kufur etmek istiyorum terbiyem elvermiyoCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kimsede müdahale etmiyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun ordaki er kek lereCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır