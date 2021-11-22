Sokak ortasında eski nişanlısını darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - İstanbul Maltepe'de sokak ortasında eski nişanlısını darp etmekten gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Tuğba K., arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı Eren K. yanlarına geldi. Şüpheli Eren K., bir anda Tuğba K.'yı yumruklamaya başladı. Tuğba K.'nın arkadaşının araya girmesi ile saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden gelen şüpheli, Tuğba K.'ya saldırarak defalarca yumruk attı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli olayın ardından gözaltına alındı.

"ANIN SİNİRİYLE BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

Şüpheli Eren K. emniyetteki ifadesinde, "Tuğba telefonlarıma cevap vermedi. Ben de merak ettiğimden ikametine gittim. Sokağa girdiğimde Tuğba karşıdan telefonla konuşarak geliyordu. Beni görünce, 'Durmadan arıyorsun' dedi. Sözlü tartışmaya başladık. Bana sebepsiz bağırdı. Aramızda arbede yaşandı. Tuğba'ya anın siniriyle birkaç yumruk attım. Yaşanan olayda Tuğba beni aşırı derecede tahrik etti. Ayrıca kollarımı tırnakladı. Yaşanan olay sebebiyle pişmanım. Beni darp eden Tuğba K. isimli şahıstan şikayetçiyim" dedi.

"BİR ANDA KOŞARAK ÜZERİME DOĞRU GELDİ"

Şüphelinin eski nişanlısı olduğunu ve 3 ay önce nişan attığını söyleyen Tuğba K. ise, "Eren'le aramızda evlilik hakkında konuştuk. Eren ile yeniden evlenmeyi düşünüyordum. Olay günü ikametine giderken Eren evin önünde bekliyordu. Bir anda koşarak üzerime doğru geldi. Hiçbir sebep yokken benim kafama ve sol koluma yumrukla vurdu. Saçımdan tutup çekmeye çalıştı. Beni darp ettikten sonra yanımdan ayrıldı. Daha sonra polisi aradım" diyerek darp raporu aldığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılığın adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Eren K.'yı "basit yaralama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheli hakkında Tuğba K.'ya ve ikametine '100 metreden fazla yaklaşmamak' ve 'imza atmak' şeklindeki adli kontrol hükmü uyguladı.

(Gamze Erdemir - Mustafa Ayabakan/İHA)