Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

09.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:03
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

ADANA'da sokak ortasında çıkan kavgada, Ali Ardağlı (24), bıçaklanarak öldürüldü.

ADANA'da sokak ortasında çıkan kavgada, Ali Ardağlı (24), bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ardağlı ile sokakta karşılaştığı V.G. ve M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G. ile M.G., bıçakla Ardağlı'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ardağlı, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar otomobile binip, kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile bir tıp merkezine götürülen Ardağlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ardağlı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliler V.G. ile M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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