SOKAK HAYVANLARI İÇİN GELİYOR
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SOKAK HAYVANLARI İÇİN GELİYOR

10.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:15
SOKAK HAYVANLARI İÇİN GELİYOR

Bugüne kadar Neşet Ertaş'tan Kubat'a kadar pek çok önemli sanatçının seslendirdiği Fidayda türküsünü eylül ayında yeni bir düzenlemeyle dinleyicilerine sunan Fatih Tekin müzikseverlerden tam not aldı.

Murat Yaprak ile imza attığı bu çalışması kısa sürede YouTube'da 1 milyondan fazla dinlenen Fatih Tekin, farklı bir sound ile yeni kuşakların ilgisini çekmeyi başardı. Bu çıkışı söz ve müziği kendisine ait olan Tek Duam şarkısıyla taçlandıran ve kısa sürede 1 milyondan fazla kişiye ulaşan Tekin şimdilerde yeni projeler için kolları sıvadı. Tekin,yapacağı yeni çalışmanın çok ses getireceği konusunda da oldukça iddialı. Bugüne kadar yaptığı çalışmaları mutlaka sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren Fatih Tekin,elde edeceği gelirleri sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için bağışlayacak.

Kaynak: Snob Magazin

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