Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil
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Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil

05.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:37
Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil

Haberler.com'un YouTube kanalına Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp konuk oldu. BluTV'nin sevilen dizisi Sokağın Çocukları'nın 3. sezonuyla ilgili konuşan yönetmen, "3. sezon ne zaman başlar bilemiyorum. Dizi, 01 Adana'nın devamı niteliğinde ve ben İstanbul'dakilere bin basacak bir set ile çalıştım" dedi.

Haberler.com'un YouTube kanalında Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan görüntü yönetmeni İlker Özkalp, BluTV'nin sevilen dizisi Sokağın Çocukları'nda çok güzel tecrübeler edindiğini söyleyerek "Mersin-Adana arasında çekilen dizinin 8 bölümünü 35 günde bitirdik" ifadelerinde bulundu.

Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil

"ŞAHANE BİR EKİPLE TANIŞTIM"

Sevilen dizinin 3. sezonuna dair de açıklamalarda bulunan oyuncu, "3. sezon gelir mi ve ne zaman başlar bilemiyorum. Dizi zaten 01 Adana'nın devamı. Ancak ben şahane bir ekiple çalıştım. Oradaki set ekibi İstanbul'dakilere bin basar" ifadelerinde bulundu.

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