Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil

Haberler.com'un YouTube kanalına Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp konuk oldu. BluTV'nin sevilen dizisi Sokağın Çocukları'nın 3. sezonuyla ilgili konuşan yönetmen, "3. sezon ne zaman başlar bilemiyorum. Dizi, 01 Adana'nın devamı niteliğinde ve ben İstanbul'dakilere bin basacak bir set ile çalıştım" dedi.