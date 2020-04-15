Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
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Zonguldak, İstanbul, Güncel

Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz hafta sonu İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? İşte tüm detaylar.

15.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:15
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasağın sona ermesinin ardından "Yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu soruya da yanıt verdi. Erdoğan, hafta sonu 17 Nisan gecesi saat 24.00'te başlayacak olan sokağa çıkma yasağının 19 Nisan pazar gecesi 24.00'te sona ereceğini duyurdu.

Peki, sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? İşte tüm ayrıntılar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NASIL İZİN ALINIR?

Sokağa çıkma yasaklarında istisna kapsamında olan iş yerlerinden fırın çalışanları, dağıtım şirketi çalışanları, lojistik ve akaryakıt çalışanları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, iş yerlerine ulaşmak için evden çıktıklarında e-devlet üzerinden çalıştıkları yerleri gösteren belgeyi print etmeli veya ekran görüntüsü alıp yola çıkmalı. Yolda uygulama yapan emniyet görevlileri, jandarma ve uygulama yapmaya yetkili tüm kamu görevlilerine bu belgeyi göstererek varmak istedikleri yeri söylemeleri durumunda geçişlerine izin verilecektir.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR KİMLER?

Sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan vatandaşlar ise şu şekilde:

- Sokağa çıkma yasağında"Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

- TBMM çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

- Acil çağrı merkezler çalışanları,

- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.

Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
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