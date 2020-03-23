Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hüseyin Atik'i polis ekiplerinin sabah saatlerinde evine dönmesi için uyardığı ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaşına gelen sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki Hüseyin Atik tarafik kazasında can verdi.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yaşından dolayı hakkında sokağa çıkma yasağı bulunan Hüseyin Atik (75), ilçenin en kalabalık caddelerinden birinde gezmeye çıktı. Yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Atik, yaya geçidinden geçmek isterken 06 HC 3390 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE EVİNE GİTMESİ İÇİN ATİK'İ UYARMIŞ

Öte yandan, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hüseyin Atik'in, sabah saatlerinde olayın olduğu yerde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı' olduğu hatırlatılarak, uyarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA