Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
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Kütahya, Emet, Yaşam, Haber

Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşkına çevirdi.

23.04.2020 00:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:50
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı

İçişler Bakanlığı kararı ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı Kütahya'nın Emet ilçesinde ilginç bir şekilde delindi. Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki bir genç otomobil bagajında yakalandı. Kontroller sırasında yakalanan genci bagajda gören polisler şaşkınlığını gizleyemedi.

BAGAJDA YAKALANDI, CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında 43 ABD 627 plakalı Muzaffer Ş. yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.

M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.

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