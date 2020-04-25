Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim
Aydın-Denizli kara yolundan görüntü Adnan Menderes Bulvarı'ndan detay Kıbrıs Caddesi'nden görüntü Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.
25.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:31
Aydın-Denizli kara yolundan görüntü
Adnan Menderes Bulvarı'ndan detay
Kıbrıs Caddesi'nden görüntü
Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor. Salgın öncesi yoğunluk olan Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ile İstasyon Meydanı boş kaldı.
Kaynak: AA