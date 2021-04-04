SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bir düğün konvoyunda taraflar arasında kavga yaşandı.

SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bir düğün konvoyunda taraflar arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de gerçekleşen bir düğün konvoyunda yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası, konvoya katılanlar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Habibler Arnavutköy bağlantı yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde ise bir düğün konvoyuna katılanlar, araçlarını durdurarak yol ortasında halay çekti. Trafik yoğunluğuna neden olan konvoydakilere diğer sürücüler kornalarına basarak tepki gösterdi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:13:47. #1.16#
title