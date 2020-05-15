Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı
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Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı

Antalya'da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı'ndan cansız bedeni çıktı.

Sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği ırmaktan cansız bedeni çıktı
15.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:37

Antalya'da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin sokağa çıkma izninde serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı'ndan cansız bedeni çıktı. Gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Boz, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına verilen 4 saatlik dışarı çıkma izninin son anlarında arkadaşlarıyla beraber Çevreyolu Köprüsü altına geldi. Aşırı sıcaktan bunalan gençler ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen genç ırmakta kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, çevrede araştırma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni, ırmağa girdiği noktadan 20 metre ileride bulundu. Mustafa Boz'un annesi, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarından Mehmet Sürmeli ise fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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