Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
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Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri

13.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:44
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral olması için kamyonet kasasından konser verildi.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral olması için kamyonet kasasından konser verildi.

Aksaray Belediyesi kısıtlamada vatandaşların evlerinde sıkılmamaları için bir program düzenledi. Kamyonetin kasasını adeta sahneye çeviren belediye ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara konser verdi. Camlara çıkarak ve balkonlarından konseri izleyenler evlerinde eğlenme imkanı bulurken, belediye ekipleri gün boyu sokak sokak gezerek konseri sürdürdü. Belediye ekipleri ayrıca çocuklara oyuncak, şeker ve Türk bayrağı verdi. Konser esnasında belediyenin temizlik görevlisi yol ortasında oynayan Keloğlan maskotuyla karşılıklı oynadı. Gündüz ve gece devam eden konserde Keloğlan, Hacivat ve Karagöz elbisesi giyen maskotlar boş sokaklarda müzik eşliğinde göbek atıp oynadılar. - AKSARAY

Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri
Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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