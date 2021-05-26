Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi
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Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Nuh karakterini canlandıran oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Koyunoğlu'nun Kadıköy'de bir eğlence mekanında tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

İddiaya göre Koyunoğlu alkolün etkisiyle genç kadını öpmeye çalıştı, Çakmaksoy'un sert tepkisiyle karşılaştı.

APARTMAN BOŞLUĞUNA ÇEKİP...

Koyunoğlu binadan çıkmak isteyen Çakmaksoy'u apartman boşluğuna çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Sabah)

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR?

Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile geçen Fatih Koyunoğlu; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter. Sinema filmleri ise Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi yapımlarda rol almıştır.

Fatih Koyunoğlu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterini canlandırmıştı.

Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi
Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi
Şok iddia! Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Kaynak: Snob Magazin

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