ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 7- 13 Temmuz aktüel kataloğu!
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ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 7- 13 Temmuz aktüel kataloğu!

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 7- 13 Temmuz aktüel kataloğu!
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Temmuz ayında ilk Çarşamba fırsatları; ŞOK 7 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 7- 13 Temmuz

ŞOK 7 Temmuz 2021 aktüel ürünler kampanya kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK 7- 13 Temmuz aktüel kataloğu!

ŞOK 7 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Tek Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,95 TL,

Çift Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 59,90 TL,

Tek Kişilik Pike 39,95 TL. 80x150 cm Dokuma Kilim 29,95 TL,

Koltuk Örtüsü 29,95 TL, Kadın Çapraz Terlik 21,95 TL,

Kadın - Erkek Toklaı Terlik 16,95 TL.

Çocuklar için; Pilsan Master Transport Truck Gemili & Arabalı 24,95 TL,

30 cm Barbie Deniz Kızı Bebek 44,95 TL,

Gokidy Asa Köpük 5,99 TL,

Gokidy Monster Su Atar 19,95 TL

Kitap Çeşitleri 4,99 TL.

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