ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK 4 - 10 Ağustos aktüel ürünler!

4 Ağustos - 10 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK kataloğu! ŞOK aktüel ürünler! ŞOK market! ŞOK e arşiv! ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK 4 - 10 Ağustos aktüel ürünler!

4 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan ve 10 Ağustos Salı gününe kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır. ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK 4 - 10 Ağustos aktüel ürünler!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel 4 Ağustos fırsatlarında Contigo Termal Termos çeşitlerinden 1200 ml olan model 279 TL ve 740 ml olan model 239 TL fiyatla satışa sunuluyor. 2 litrelik Colarado Kampçı Termos 249 TL, 700 ml Soft Renk Çelik Termos 129 TL ve 500 ml Colarado Dijital Göstergeli Termos 59,90 TL olacak.

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