ŞOK aktüel 4 Ağustos 2021! 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler! ŞOK mağazaları!

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ŞOK 4 Ağustos - 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kampanyasını yayınladı. ŞOK aktüel 4 Ağustos 2021! 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler! ŞOK mağazaları! ŞOK market!

ŞOK AKTÜEL 4 AĞUSTOS 2021!

ŞOK Aktüel 4 Ağustos fırsatlarında Contigo Termal Termos çeşitlerinden 1200 ml olan model 279 TL ve 740 ml olan model 239 TL fiyatla satışa sunuluyor. 2 litrelik Colarado Kampçı Termos 249 TL, 700 ml Soft Renk Çelik Termos 129 TL ve 500 ml Colarado Dijital Göstergeli Termos 59,90 TL olacak.

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