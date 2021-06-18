ŞOK aktüel 18 Haziran 2021! ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK 23 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni kataloğunu yayınlandı. ŞOK aktüel 18 Haziran 2021! ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu! ŞOK saat kaçta açılıyor? Tablet fiyatları! ŞOK aktüel! ŞOK market!
ŞOK 23 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni kataloğunu yayınlandı. ŞOK aktüel 18 Haziran 2021! ŞOK 19 Haziran aktüel ürünler kataloğu! ŞOK saat kaçta açılıyor? Tablet fiyatları! ŞOK aktüel! ŞOK market!
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!
23 Haziran tarihine kadar geçerli ŞOK fırsat ve aktüel ürünler;
3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TL,
42x40x25 cm Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL,
50x65x15 cm Çantalı Vakumlu Hurç 27,95 TL,
2'li Askılı Vakum Poşet 24,95 TL.
12 cm Sos Tava Çeşitleri 16,95 TL,
Kapaklı Yumurta Saklama Kabı 19,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici 22,95 TL
2'li Esnek Buzluk 5,99 TL,
Melamin Dikdörtgen Tepsi 16,95 TL,
6'lı Melamin Çay Tabağı 12,95 TL,
Melamin Kaşıklık 6,99 TL,
Melamin Nihale 7,99 TL. Çift Renkli Huni 5,99 TL,
212 cc Daphne Baharatlık 3,99 TL,
Paşabahçe Desenli Kavanoz Kapağı 0,39 TL
Gokidy Led Tekerlekli Scooter 139 TL