ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!
Haziran ayının son haftasında yayınlanan ve 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçerli ŞOK haftanın ürünleri neler? ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!
ŞOK indirimli ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK! ŞOK haftanın fırsatları!
ŞOK 7 TEMMUZ 2021 KATALOĞU!
Philips 43PFS5505 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 2.799 TL,
Tv Ünitesi 349 TL. Erinöz markalı Metal Oturma Grubu 1.999 TL,
Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL,
Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL
Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı 1.399 TL.
Asur Kanepe Çekyat 1.199 TL ve Ada İkili Koltuk 299 TL