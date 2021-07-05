ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!
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ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!

ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!
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Haziran ayının son haftasında yayınlanan ve 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçerli ŞOK haftanın ürünleri neler? ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK!

ŞOK indirimli ürünler! Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? ŞOK 7 Temmuz 2021 kataloğu! Cepte ŞOK! ŞOK haftanın fırsatları!

ŞOK 7 TEMMUZ 2021 KATALOĞU!

Philips 43PFS5505 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 2.799 TL,

Tv Ünitesi 349 TL. Erinöz markalı Metal Oturma Grubu 1.999 TL,

Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL,

Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL

Antares Cam Tablalı Rattan Masa Takımı 1.399 TL.

Asur Kanepe Çekyat 1.199 TL ve Ada İkili Koltuk 299 TL

ŞOK ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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