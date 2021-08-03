ŞOK 4 Ağustos 2021! ŞOK 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK market!
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ŞOK 4 Ağustos - 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK 4 Ağustos 2021! ŞOK 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel kataloğu! ŞOK market!
4 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
Motorola Pulse Kablolu Kulaklık 129 TL,
Motorola Verve Buds 100 Bluetooth Kulaklık 199 TL,
Kumandalı 9W RGB Ampul 34,95 TL.
Solar Kamp Lambası 34,95 TL,
Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL,
Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL